Сердитый Мишка – морской стратег 3 Telegrаm-канал «СерпомПо»

5.01.2023, 23:03

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Медведев, видимо, мирного будущего не хочет.

На пятый день новогодних праздников проснулся бывший президент Медведев. Обрушился с ругательствами на «обращение Госдепа к народу России».

На самом деле не Госдепартамент, а посольство США обратилось к российским гражданам: «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее».

Медведев, видимо, мирного будущего не хочет. Личная жизнь с виноградниками Тосканы разрушена. Раз так, то «гори все огнем»?

Дальше Медведев выразил радость, что новый российский фрегат с «боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО». Правда, министр обороны Шойгу сообщил несколько иное: фрегат «Адмирал Горшков» «отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю».

«Этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует», - пишет Медведев. Если иметь в виду его сообщения, это так и есть

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