Марию Колесникову оставили в санчасти Гомельской колонии 7.01.2023, 14:44

Появились новые данные о состоянии здоровья политзаключенной.

Политзаключенная Мария Колесникова до сих пор находится в санчасти Гомельской колонии.

По информации от других заключенных, Марию еще не перевели в отряд.

«На данный момент Колесникова лежит в больнице, состояние ее не очень хорошее, совсем худая», передает «Весна».

Как сообщал сайт Charter97.org проблемы со здоровьем у политзаключенной начались 28 ноября, когда «к проблемам с давлением, тошнотой и потерями сознания добавилась мучительная боль в желудке». После этого Колесниковой сделали лапароскопическую операцию.

Перед госпитализацией ее на 10 суток поместили в ШИЗО. Там было очень холодно, из-за чего политзаключенная почти не спала. Несколько раз она теряла сознание, у нее было повышенное давление и тошнота. В том числе она потеряла сознание в душе и при падении поранила ноги.

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