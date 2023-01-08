Москва готовится к крупному прорыву ВСУ на двух направлениях 2 8.01.2023, 11:24

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Британская разведка поделилась информацией.

В Москве возникла «дилемма» в связи с возможным прорывом украинскими силами оборонительных рубежей ВС РФ на двух направлениях, считает британская разведка.

В своем ежедневном отчете аналитики отмечают укрепление Россией обороны в центральной части Запорожской области и на юге Украины – особенно между Васильевкой и Ореховым. На этом участке фронта оккупанты сохраняют большие силы.

«То, как Россия работает над улучшением обороны, свидетельствует о том, что командование, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступательных действий в двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье», - утверждает британская разведка.

Аналитики объясняют, что крупный украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского «сухопутного моста», соединяющего Ростовскую область России и Крым. А украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель «освобождения» Донбасса.

«Решить, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для россиян», - говорится в отчете.

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