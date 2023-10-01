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The Telegraph: Британия впервые размещает свои войска в Украине

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  • 1.10.2023, 8:14
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The Telegraph: Британия впервые размещает свои войска в Украине

Министр обороны Великобритании подтвердил развертывание контингента.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что британские войска впервые будут размещены в Украине. Эти планы оговариваются с военным руководством стран.

Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

По его словам, он вел переговоры с руководством британской армии по поводу того, чтобы перенести официальную программу обучения украинских воинов под руководством Великобритании непосредственно в Украину. Это необходимо для того, чтобы не полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО. Также он призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

«Развертывание британских войск в Украине или оказание военно-морской поддержки в Черном море означало бы значительную эскалацию участия Великобритании в конфликте. Но слова господина Шаппса также, похоже, знаменуют изменение подхода правительства к публичному обсуждению развертывания контингента», - говорится в материале.

Визит главы Минобороны Британии в Украину

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с назначенным министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с визитом в Киеве.

Зеленский и Шаппс также обсудили вопросы усиления украинской ПВО, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие G7 на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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