закрыть
10 октября 2023, вторник, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дмитрий Болкунец: Семья Лукашенко могла поставлять оружие для ХАМАС

6
  • 10.10.2023, 7:46
  • 9,524
Дмитрий Болкунец: Семья Лукашенко могла поставлять оружие для ХАМАС
Дмитрий Болкунец

Этот факт требует отдельного международного расследования.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что Лукашенко с большой долей вероятности мог поставлять оружие для террористов ХАМАС:

— Я предполагаю, что семья Лукашенко могла поставлять оружие для ХАМАС. Этот факт требует отдельного международного расследования.

Почему я так считаю?

Уже были громкие случаи поставок оружия различным террористическим организациям. В 2001 году ЦРУ обвинило Лукашенко в поставках оружия террористическим организациям Палестины.

Известно, что Беларусь за 1999-2006 годы заработала на торговле оружием порядка миллиарда долларов. Тогда распродавали советские запасы, а деньги уходили на счета семьи Лукашенко. На эти средства строились дворцы, покупалась недвижимость, оплачивались карательные органы.

В 2011 году стало известно, что Беларусь с помощью широкомасштабной схемы осуществляет поставки оружия террористическим группировкам Tehrik-e-Taliban Pakistan и Lashkar-e-Taiba. Эти поставки осуществлялись через Сирию, а денежные операции проходили через ливанский Fransabank, имеющий одноименную «дочку» в Беларуси, и иранский банк Tejarat.

В мире не так много стран, способных поставлять оружие террористам. Учитывая, что Лукашенко сам является террористом, то для него помогать «братьям» очень доходный семейный бизнес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин