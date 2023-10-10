Дмитрий Болкунец: Семья Лукашенко могла поставлять оружие для ХАМАС 6 10.10.2023, 7:46

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Дмитрий Болкунец

Этот факт требует отдельного международного расследования.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что Лукашенко с большой долей вероятности мог поставлять оружие для террористов ХАМАС:

— Я предполагаю, что семья Лукашенко могла поставлять оружие для ХАМАС. Этот факт требует отдельного международного расследования.

Почему я так считаю?

Уже были громкие случаи поставок оружия различным террористическим организациям. В 2001 году ЦРУ обвинило Лукашенко в поставках оружия террористическим организациям Палестины.

Известно, что Беларусь за 1999-2006 годы заработала на торговле оружием порядка миллиарда долларов. Тогда распродавали советские запасы, а деньги уходили на счета семьи Лукашенко. На эти средства строились дворцы, покупалась недвижимость, оплачивались карательные органы.

В 2011 году стало известно, что Беларусь с помощью широкомасштабной схемы осуществляет поставки оружия террористическим группировкам Tehrik-e-Taliban Pakistan и Lashkar-e-Taiba. Эти поставки осуществлялись через Сирию, а денежные операции проходили через ливанский Fransabank, имеющий одноименную «дочку» в Беларуси, и иранский банк Tejarat.

В мире не так много стран, способных поставлять оружие террористам. Учитывая, что Лукашенко сам является террористом, то для него помогать «братьям» очень доходный семейный бизнес.

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