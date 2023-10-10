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«Спокойно не будет»: Лукашенко заговорил о расколе в его окружении

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  • 10.10.2023, 12:30
  • 13,304
«Спокойно не будет»: Лукашенко заговорил о расколе в его окружении

Диктатора напугал доклад разведки.

Диктатор Лукашенко считает, что Запад хочет оторвать от него чиновников. Об этом ему докладывают спецслужбы и разведка.

«Цитаты должностных лиц оттуда: «Спокойно не будет». Они живут уже и видят (еще не вылезли из Украины), что надо разрубить единство Беларуси и России. При том все на Западе, даже те страны, которым, казалось бы, до фонаря то, что происходит здесь в Беларуси и России, между нами. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить что-то, отколоть чиновников, расколоть, оторвать от меня… Поэтому спокойно не будет», – заявил Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым.

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