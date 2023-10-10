Политолог: Лукашенко — антисемит, но решил молчать 7 10.10.2023, 14:00

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Мог ли белорусский режим оказать поддержку боевикам ХАМАС?

Режим Лукашенко практически никак не отреагировал на нападение палестинских террористов на Израиль. МИД выдал обтекаемое заявление «против насилия», официальная пропаганда поддержала действия ХАМАС, а сам Лукашенко молчит.

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать реакцию режима белорусского политолога Анатолия Котова:

— Это единственно возможная реакция режима в той ситуации, в которой он сейчас находится. Да, Лукашенко промолчал, хотя до этого был известен своими, можно прямо сказать, резкими антисемитскими высказываниями. Однако Израиль — одно из немногих государств, которое сохраняло свое посольство в Беларуси, поэтому нужно балансировать. Лукашенко выбрал самую правильную тактику для себя — молчать.

Не молчала пропаганда, они поехали со всеми российскими Z-нарративами, порадовались. Правда, вчера некоторые СМИ, в частности — та же самая «Минская правда», были вынуждены свои первые статьи изымать из электронных версий, потому что они были уж явно пропалестинские и антисемитские.

МИД выдал обтекаемые заявления, потому что это еще более-менее адекватное ведомство во всем режиме Лукашенко. Там ясно понимают, что нужно балансировать между какими-то интересами. В конце концов в Израиле достаточно выходцев из Беларуси или белорусских граждан, которые находятся в трудной ситуации, и их нужно эвакуировать каким-то образом либо оказать помощь. Без доброй воли и помощи Израиля в текущей ситуации это невозможно. Соответственно, занимать уж совсем антисемитские позиции достаточно сложно.

Более того, режим точно отслеживает как-то ситуацию не только в российских Z-пабликах, которые ведутся на всяких там заместителей государственных секретарей Совета безопасности России, но и то, что происходит «на земле» и реакцию мирового сообщества. А «на земле» происходит то, что Израиль восстановил контроль над своей территорией, нанес достаточно эффективные удары по базам террористов в секторе Газа и готовится к наземной операции (достаточно быстрой и эффективной) на этой же территории.

Действия Израиля не вызвали какого-то серьезного негатива в международном сообществе, большинство все же стоит на стороне того, что у Израиля есть право на самооборону в данной ситуации. Более того, некоторые арабские государства, в частности — большой друг Александра Лукашенко Эмираты, заняли очень интересную позицию. Им не нужна война в регионе, поэтому они осудили акцию террористической группировки ХАМАС. Египет ведет себя достаточно осторожно, хотя еще 50 лет назад он был членом антиизраильской коалиции, участвовавшей в войне против Израиля. Той самой войне, в юбилей которой, если это можно так назвать, была осуществлена новая террористическая атака.

Поэтому Лукашенко держит нос по ветру. Нет каких-то однозначных пропалестинских взглядов в мире сейчас, ситуация за 50 лет изменилась. Многие видят, что несмотря на финансовую помощь и попытку политики примирения, мирного сосуществования, которая проводилась Израилем в отношении фактически террористов, занимающих сектор Газа, ничего не получилось. Поэтому даже всплеск в пропагандистских средствах массовой информации режиму приходится купировать и занимать позицию победителя.

— Украинский Центр национального сопротивления заявил, что ХАМАС готовили «вагнеровцы», выехавшие из Беларуси. Политолог Дмитрий Болкунец высказал мнение, что Лукашенко мог поставлять оружие палестинским террористам. Мог ли режим Лукашенко быть замешан в поддержке ХАМАСа?

— Очень легко. Ведь невозможно как-то контролировать структуры ЧВК «Вагнер», которые выехали из Беларуси. Во-вторых, белорусский режим не славится тем, что он достаточно строго соблюдает режим экспортных ограничений на вооружение, поэтому полностью исключать такую ситуацию нельзя, это один из возможных вариантов.

Если мы говорим о «вагнеровцах», то Лукашенко мог знать, но не мог на это повлиять. Это самостоятельная акция этих товарищей, подконтрольных России. Мы видим, что товарищ Аббас (президент Палестины Махмуд Аббас — ред.) на этой неделе собирается поехать в Москву за инструкциями, как объяснять, что деньги, которые он получал от Европейского Союза на существование Палестинской национальной администрации, не попадали в руки к ХАМАСу. Он поедет к Путину за инструкциями.

Если мы говорим про оружие, то здесь, скажем, достаточно продать оружие в этот регион, а такие поставки 100% были. Дальше отследить его путь практически невозможно. Я сомневаюсь, что напрямую был подписан контракт какой-нибудь «Белспецтехники» с ХАМАС, но через каких-то посредников — вполне возможно. Белорусское оружие могло попадать к боевикам, этого исключать нельзя. В регион поставки были, куда оно дальше шло, это уже другой вопрос. Правда, условно говоря, поставляя в страны региона «калашниковы», сложно предположить, что они пойдут на вооружение каких-нибудь армий богатых государств.

— Президент Польши Анджей Дуда считает, что война на Ближнем Востоке может привести к новой волне мигрантов. Могут ли мигранты из сектора Газа оказаться на белорусско-польской границе?

— Скажем так, это достаточно интересная конструкция, потому что в теории в этой волне миграции будут явно не мигранты из сектора Газа, которые заперты там сейчас. Во время операции Израиля в регионе они не имеют возможности попасть в Европу. Но какие-то волны миграционные могут появиться на границе уже в ближайшее время.

В Польше идет предвыборная кампания. Можно предполагать, что некий не очень серьезный, но достаточно заметный пограничный инцидент 100% повлияет на голоса избирателей. В частности — на решение, нужен ли забор на границе с Беларусью. Новая волна мигрантов, если она появится на этой неделе, может оказать существенную поддержку правящей партии на этих выборах, потому что отпор новой волне мигрантов будет полностью вписываться в риторику «Права и справедливости».

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