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«Муж взлетел в воздух от взрыва»

  • 10.10.2023, 14:20
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«Муж взлетел в воздух от взрыва»

Жительница Израиля рассказала о нападении боевиков ХАМАС на ее дом.

Жительница Израиля, семья которой пережила нападение ХАМАС на их дом, рассказала о том, какой ужас развязали боевики-исламисты во время нападения на юге Израиля в субботу, 7 октября.

Об этом сообщает CNN.

Дом семьи Шиндлер в кибуце Керем-Шалом расположен всего в нескольких шагах от того места, где боевики прорывали бульдозером границу Газы, начав серию убийств мирных жителей.

Мать шестерых маленьких детей Ревиталь Шиндлер рассказала, что боевики разбудили их в 6:30, объявив «красную тревогу».

«Мы пошли в туалет. Мы начали слышать выстрелы отовсюду, дом и гостиная были заполнены пулями», — сказала она.

По словам женщины, ее муж услышал в доме звуки на арабском языке.

«Он сразу же пошел в безопасную комнату и взялся за ручку двери, чтобы никто не смог войти. Они кричали нам: «Мы солдаты ЦАХАЛа, мы хотим войти», — сказала она.

Шиндлер говорит, что они услышали, что у них арабский акцент и сказали: «Мы не откроем дверь». Затем началась перестрелка.

По ее словам, боевики бросили в дверь гранату, от которой ее муж Амихай взлетел в воздух.

По словам жены, ее 33-летний муж выжил после взрыва и сейчас восстанавливается в больнице в Тель-Авиве после ампутации одной из рук.

Масштабные боевые действия в Израиле начались в субботу, 7 октября. ХАМАС несколько раз атаковал страну ракетами. Также вооруженные палестинские боевики вторглись на юг Израиля, убивая людей и захватывая заложников.

В ответ на атаку ХАМАС армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сектору Газа. В ночь на 8 октября Израиль заявил о восстановлении контроля над большинством населенных пунктов, куда проникли палестинские боевики.

Кабинет Израиля объявил состояние войны впервые с 1973 года, а премьер страны Биньямин Нетаньяху предупредил, что война будет долгой и тяжелой.

9 октября израильским военным удалось восстановить контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, однако там еще могут оставаться террористы. Армия Израиля начала наступление. Министр обороны приказал осадить сектор Газа.

Позже 9 октября армия обороны Израиля сообщила, что завершает зачистку юга страны от боевиков ХАМАСа.

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