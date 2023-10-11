Белорус «воскресил» старый Passat и стал звездой TikTok 1 11.10.2023, 9:14

Историю о молодом парне из Гродно с золотыми руками.

Когда смотришь на фото до, трудно поверить, что машину можно довести до такого состояния. Затем переводишь взгляд на сверкающий черный универсал и не понимаешь, как удалось из того, что было, сделать такую конфетку. Историю о молодом парне из Гродно с золотыми руками рассказывает Onliner.

Александру 34 года, по первому образованию он слесарь механосборочных работ, по второму — банкир. Еще совсем недавно он гонял по родному городу на двух BMW: мотоцикле S1000RR и двоечке в кузове F44. Что же заставило молодого человека пересесть на дизельный убитый Passat B6, да еще и заниматься его восстановлением?

— Собираемся переезжать. Решил, надо же до этого момента на чем-то ездить… Искал дешевую и практичную машину. Да, дизельный универсал — действительно практичная машина, но состояние этого экземпляра было ужасное. С другой стороны, удивительно, но машина практически вся оставалась в заводской краске, только одно крыло было крашено. Под капотом тоже все было ровно. Машина 2007 года, находилась у последнего владельца 9 лет.

На самом деле, купил я ее случайно: мне знакомый видео шуточное из TikTok скинул. Зашел на барахолку — оказывается, продается. Поначалу в качестве цены указали $3900 по курсу, затем скинули до $3400. Приятель как раз в Минск ехал, и я попросил его эту машину глянуть. В первую очередь меня интересовал двигатель. А с кузовщиной, решил, справлюсь своими силами.

Машина оказалась на ходу, а хозяин скинул цену до $2800 — я решил брать. По дороге домой выявились проблемы с КПП и задней подвеской. Но и это было некритично, ведь мой брат — большой специалист именно в этой теме.

Все сделали примерно за месяц. Крышку багажника мне отдал прежний хозяин, двери привезли из Литвы, капот нашел у нас на авторазборке за 50 рублей. Задние крылья переваривали, передние покупал новые (тайваньские) по 130 рублей за штуку. Плюс необходимы были запчасти для подвески, другие диски с покрышками, шпатлевка, наждачка, грунт, краска и лак.

На все ушло около 1300 долларов в эквиваленте. В итоге на этот Passat потратил 4100 долларов по курсу (сама машина и восстановление). Естественно, все это без учета нашей с братом работы. Отдай я этот автомобиль для восстановления в мастерскую — и цену можно было бы умножить на два. Естественно, никакой целесообразности в покупке машины с такой ценой нет. Но и покупал я ее не для заработка. Если бы на ней можно было что-то наварить, то давно бы ее забрали минские перекупщики.

Сгнили именно навесные детали и задние арки. На порогах хоть и виднелись следы ржавчины, но сквозных дыр не было. Днище оказалось в хорошем состоянии, а к лонжеронам вообще не было вопросов. Может, если бы эту машину чаще мыли, то и не сгнила бы так сильно.

Пока продавать точно не планирую. Я же свой BMW продал, с машиной жены поступили аналогично. Пока у нас этот VW Passat один на двоих. Уже перед самым отъездом, естественно, будем выставлять его на продажу, но случится это только в декабре.

Кстати, парень записал видео в тиктоке со своей новой машиной и стал едва ли не самым популярным владельцем машины Passat: видео посмотрели 5,6 млн раз.

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