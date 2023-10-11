Исследование раскрывает тайну происхождения золота и платины в мантии Земли
- 11.10.2023, 12:39
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Необычная история.
Группа ученых из Йельского университета и Юго-Западного научно-исследовательского института (SRI) представила новую теорию, объясняющую, как драгоценные металлы, включая золото и платину, попали в мантию Земли, пишет New Voice.
Это исследование предоставляет ценные новые данные, разъясняя происхождение этих металлов и вызывая пересмотр существующих представлений.
По новой теории, древние столкновения космических объектов, размером с Луну, с ранней Землей, оставили материалы, которые затем свернулись и стали частью нашей планеты. Однако, вместо того чтобы оказаться в самом глубоком ядре планеты, драгоценные металлы нашли необычное убежище гораздо ближе к ее поверхности, чем ранее думали ученые.
Исследователи Джун Коренага и Симона Марчи подробно рассматривают эту теорию в своей работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они концентрируют внимание на «переходной» области мантии, где верхний слой плавится, а нижний остается твердым. Эта область обладает уникальными динамическими характеристиками, которые способны эффективно улавливать и постепенно перемещать падающие металлические компоненты внутри мантии.
Их теория предполагает, что этот процесс продолжается и сегодня, и остатки переходной области представляют собой «крупные территории с низкой скоростью сдвига» в глубокой мантии, что является хорошо известными геофизическими аномалиями.
Эта новая теория не только раскрывает загадки геохимической и геофизической эволюции Земли, но также обогащает наше понимание процессов формирования планет во Вселенной. Ученые подчеркивают важность пересмотра устоявшихся представлений и отмечают, что их исследование является примером неожиданного открытия в науке.