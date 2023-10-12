Путин опозорился на форуме, дважды выругавшись матом в прямом эфире 20 12.10.2023, 9:57

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Неадекватное поведение главы РФ показали на видео.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на энергетическом форуме, не смог скрыть эмоций и дважды «проговорился». Российский диктатор стал хуже контролировать свою речь, пишет dialog.ua.

11 октября, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», он дважды выматерился.

Первый раз российский диктатор проявил эмоции, когда жаловался на нежелание Запада идти ему на уступки и отменять санкции.

«Ну мы уже не рухнем! Уже все понятно! И им все понятно! Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруют, б*я…» - сказал глава РФ.

Второй раз у него сдали нервы, когда он упоминал подрыв российского газопровода «Северный поток - 2» и отказ Европы от этого проекта.

«По «Северному потоку - 2», который недовзорвали какие-то негодяи, б*я, который в рабочем состоянии находится, почему-то нельзя кнопочку нажать и включить», - возмутился Путин.

Эмоциональные заявления диктатора активно обсуждают россияне в Сети.

Многие высказали мнение, что глава РФ может быть в состоянии алкогольного опьянения. Также было озвучено мнение, что матерной речью Путин указал на свои «болевые точки».

Было высказано предположение и по поводу двойника.

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