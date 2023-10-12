Белорусский израильтянин: Усатые диктаторы никогда не делали добро евреям 12.10.2023, 13:12

Александр Фруман

Что в Израиле думают солидарности Лукашенко с палестинскими террористами.

Белорусский израильтянин Александр Фруман стал известен после того, как начал собственное расследование против лукашенковских силовиков, которые пытали его после протестов в 2020 году.

Сегодня он активно помогает соотечественникам из Израиля, которые подверглись атаке палестинских террористов.

Как простые израильтяне отреагировали на одну из самых громких атак боевиков? Есть ли общественный консенсус в плане дальнейших действий против террористов? Что в Израиле думают о позиции России и режима Лукашенко? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с Александром Фруманом.

— Как вы встретили новость о начале войны?

— У меня одна из таких классических историй для Израиля: я встретил начало войны за границей, был в отпуске на Кипре, утром мне сын написал в WhatsApp, что началась бомбардировка.

Я начал проверять новости и смотреть Telegram-каналы. Стало приходить понимание, что происходит что-то необычное. Не только бомбят, но началась и наземная операция со стороны врага, чего практически никогда не было на моей памяти. Наверное, с Войны Судного дня такое происходило в первый раз, поэтому я сразу же нашел ближайший билет и утром в воскресение уже был в Израиле.

— Как в Израиле реагируют на те ужасы, которые происходили в кибуце Кфар-Аза, музыкальном фестивале? Какими эмоциями живут люди?

— Все хотят отомстить, люди призываются, хотят как-то помочь. У всех огромное желание раз и навсегда покончить с террористами из ХАМАСа, которых сравнить можно только с ИГИЛ. Мы не любим никакие трагедии, даже мирового масштаба, сравнивать с Холокостом, но со времен Холокоста в один день столько евреев не погибало. То, что боевики оставили после себя, что мы сейчас видим в этих поселках, в этих деревнях, в этих кибуцах, которые возле Газы, про это тяжело даже рассказывать.

Когда стало известно про зверства в Кфар-Аза… Фотографии я точно не смотрел, даже закрыл эту статью, про это невозможно было читать. Думал, что такое осталось где-то в середине 20-го века. Если взять масштабные трагедии, которые были сравнительно недавно, это можно сравнить с тем же Бесланом, но, опять же, на порядок умноженным. Тяжело вообще найти сравнения, кроме того, что происходило в середине 20-го века.

— Есть ли какой-то общественный консенсус, как дальше действовать против террористов?

— Хоть это большая ошибка израильского правительства, большое упущение наших спецслужб, мы, конечно же, злы на них, но консенсус такой, что мы сейчас не будем устраивать разбор полетов, не будем искать сейчас виноватых. Мы сейчас сплотимся, оппозиция вошла в состав правительства народного единства. Например, если у нас последние девять месяцев шел протест против судебной реформы, были огромные демонстрации, то сейчас те группы в мессенджерах, которые занимались организацией пикетов, превратились, например, в организации помощи резервистам.

Те, кто говорил, что израильтянам надо уезжать, релоцироваться в Европу, потому что тут наступает диктатура, сейчас помогают израильтянам вернуться в страну, чтобы они мобилизовались. Идет огромное сплочение, мы не разделяем себя на правых или левых, сторонников или противников реформы, на тех, кто носит кипу и есть кошерную пищу или нет. Мы — один народ, каждый израильтянин пытается помочь. Если кто-то хочет мобилизоваться, то есть специальные Telegram-каналы, где кидают информацию, что нужен, например, водитель танка, в течение минуты они получают 10-15 предложений.

Нас атаковали звери, иначе их даже нельзя назвать. После того, что мы видели, каждый хочет принять участие в борьбе с ними. Кто-то собирает помощь людям, которые были атакованы, сейчас их вывезли в более безопасные места. Кто-то приезжает в места, где отдыхают солдаты от боев, и привозит им необходимые вещи. Естественно, солдаты обеспечены всем необходимым: как военной амуницией, так и всем остальным, но все равно есть организации, которые пытаются хоть как-то помочь.

У нас за 48 часов призвалось 300 тысяч солдат, которые, например, два месяца не могли собрать в России, где бегали по метро и вручали повестки. У нас люди сами приезжали, на каждое место прибыло, грубо говоря, по полтора резервиста. Поэтому есть огромное сплочение, огромная солидарность, но это в нашем ДНК. Никто нас не защитит, кроме нас самих, мы прекрасно понимаем это.

— Говорят ли что-то в Израиле о позиции России и режима Лукашенко, которые солидаризировались с палестинскими боевиками?

— Естественно, режим Путина и режим Лукашенко воспринимаются как часть одной оси зла, в которой состоит Иран, мечтающий стереть Израиль с лица земли. До этого, конечно, тоже был негатив к ним. Беларусь не рассматривается в таком ключе, это такое маленькое звено в этой цепи зла. Но вот, например, после того как в «Минской правде» вышел такой опус про поддержку ХАМАСа, они перепечатали что-то, по-моему, из RT, потом удалили, но интернет все помнит. Очень гневная была реакция на это, как такое можно поддерживать?

Также «Желтые сливы» написали у себя, что Кфар-Аза — это фейк. Хоть и знаешь, что это ресурс администрации Лукашенко, но как еще на такое можно реагировать? Поэтому в центральных СМИ вышли заметки про то, как Беларусь заняла антиизраильскую позицию. Я лично, конечно, не удивлен, но все-таки есть же какие-то границы, можно было и промолчать. А то, что они оказали поддержку террористам, показывает, какой режим и какая идеология сейчас в Беларуси и России.

— Лукашенко, Иран, Путин, ХАМАС — зло в мире солидаризируется. Есть ли какой-то способ им ответить?

— Такой вопрос, мне кажется, нужно задавать премьер-министру, он занимается стратегическими вопросами. Я знаю, что сейчас к берегам Ливана подошла флотилия с авианосцем США, в дороге еще одна. Как мне кажется, авианосцы — это не такси, так просто их не гоняют туда-сюда. Поэтому я не исключаю, что в дальнейшем будет решен вопрос с Ираном. Естественно, Россия и сейчас Беларусь находятся под ядерным зонтиком, с ними никто не будет пытаться как-то конфликтовать. Тем более, что в Беларуси находятся десятки тысяч евреев.

Все мы знаем, что за всю историю диктаторы, особенно усатые, никогда не были склонны делать добро евреям, поэтому никто не хочет будить в них зверя. Я не знаю, как можно на них повлиять, но вполне возможно, будет какое-то влияние на Иран, учитывая информацию о его причастности к подготовке атаки на Израиль.

Есть такой слух, он более-менее из надежных источников, что некоторые из атакующих говорили на фарси, значит, они были из Ирана. Возможно, будет что-то похожее, как после 11 сентября было с Афганистаном. Но это, опять же, мои какие-то мысли, за такой информацией лучше обращаться к официальным людям.

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