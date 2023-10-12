СБУ обвиняет в госизмене пропагандистку, которая взяла интервью у Лукашенко

СБУ обвиняет в госизмене пропагандистку, которая взяла интервью у Лукашенко8
- 12.10.2023, 13:28
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Диана Панченко оправдывает российскую агрессию.
Служба безопасности Украины предъявила подозрение в госизмене пророссийской журналистке Диане Панченко. В августе этого года пропагандистка брала интервью у Александра Лукашенко.
«После работы на подсанкционных телеканалах Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора. Установлено, что с октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.
В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не оказывать сопротивления оккупантам», – говорится в сообщении СБУ.