«Деньги на билет прислал раввин, которого я видел буквально раз в жизни» 12.10.2023, 16:03

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Белорусский шоумен Евгений Булка рассказал, как вернулся в Тель-Авив из Европы.

Белорусский шоумен Евгений Булка рассказал, как в первые дни нападения на Израиль вместе с женой экстренно вернулся в Тель-Авив из Европы.

— Мы были в Варшаве, планировали принять участие в съемках, когда утром 7 октября телефон начал разрываться от сообщений, что ХАМАС напал на Израиль, — рассказывает белорус в эфире «Немецкой волны».

— Сильной паники не было, но мозг тут же начал работать: что делать, каким образом вылететь, чтобы как можно быстрее быть рядом с детьми. Я позвонил друзьям, у них турагентство: найдите хоть что-нибудь, что вылетает сейчас в сторону Тель-Авива. Сказали, вот есть из Берлина, но нужно проверять.

Сначала был только один билет, и супруги решили было, что к сыну полетит Евгений, а жена Майя доберется позже — но потом удалось выкупить еще один. При этом уже при посадке оказалось, что в самолете были еще места: возможно, из-за паники люди забыли снять бронь, говорит белорус.

— С деньгами на билет нам помог еще один человек, — раввин из Новгорода, с которым я был знаком, но буквально один раз в жизни его видел: он забрел в караоке, где я работал. Раввин буквально с первых минут происходящего писал, спрашивал, как дела, и когда все повернулось драматически, специально поехал в обменник, чтобы сделать нам перевод.

Евгений Булка подчеркивает: очень многие люди откликнулись и были готовы помочь, чем понадобится. Пока же по рекомендации службы тыла белорусы, живущие ближе к северу Израиля, где также обострилась ситуация, закупились продуктами на несколько дней, подготовили бомбоубежище.

— У нас здесь недалеко арабский район, и на улицах довольно напряженно, люди настороженно смотрят в ту сторону. В целом автобусы ездят, все работают, но гуляющих горожан практически нет: все ближе к дому, небольшими компаниями, поскольку была рекомендация больше десяти не собираться — поэтому многие выходят из дома только по крайней необходимости. Из сервисов не первой необходимости — практически все на паузе.

Наземная операция начнется в ближайшие дни, и все понимают, что это будет еще одна важная точка отсчета.

— Из рабочего коллектива в 8 человек пятеро ушли воевать, и конечно, хочется, чтобы все ребята вернулись.

Гостиница, где я работаю, переведена в режим приема беженцев из южной части страны, им бесплатно предоставляются номера, и хотя их всего 12, но доставляются кровати, чтобы могли разместиться несколько семей, работают волонтеры, доставляют еду.

Пока состояние полуоглушенное, делаю, что понимаю. Не скрою, возникают мысли, чтобы переместиться куда-то в более безопасное место, если это вообще возможно — в аэропорту, кстати, мы видели огромное количество израильтян с детьми, которые улетали в разных направлениях.

У Евгения спросили: после недавнего переезда из Беларуси в Израиль, не возникало ли ощущение «из огня да в полымя»?

— Нет. Здесь государство на твоей стороне, здесь все вместе, понимают, чему противостоят и за что борются, какую поддержку получают. Элементарный пример: почему белорусов не вывозят сейчас в Минск? Думаю, что было бы правильно организовать хоть один эвакуационный рейс для белорусов-туристов в Израиле, позаботиться о своих гражданах.

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