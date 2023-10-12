ВСУ показали видео уничтожения вражеской техники возле Авдеевки 12.10.2023, 18:34

Танки и не только.

Украинские воины на Авдеевском направлении за последние сутки уничтожили восемь единиц тяжелой техники. Также были ликвидированы десятки оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

«Авдеевка: за сутки воины ССО уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки оккупантов. Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны сорвали планы сумасбродного врага, отбили все атаки и удержали позиции. Одними из первых в бой вступили воины ССО.

По состоянию на сейчас в ходе удачно проведенных засад, налетов и успешной работы экипажей ударных беспилотных авиационных комплексов 3-го полка ССО уничтожено:

пять танков;

одна БМП;

один БТР;

один бронеавтомобиль «Тигр»;

десятки единиц живой силы противника.

«Воины ССО в очередной раз напоминают оккупантам: не пытайтесь ступать на украинскую землю, иначе она будет гореть под вашими ногами», - добавили военные.

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