Трое выходцев из Беларуси погибли во время конфликта в Израиле 12.10.2023, 19:00

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Один пропал без вести.

Трое белорусов погибли, а один пропал без вести в результате палестино-израильского конфликта. Об этом рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Израиле Евгений Воробьев, пишет «Минск-Новости».

«К сожалению, вынужден сообщить новую информацию: установлено, что при трагических обстоятельствах погибли трое выходцев из нашей страны. Хотел бы от всей души выразить соболезнования семьям и близким покойных», — проинформировал Воробьев.

«Еще одна тяжелая новость состоит в том, что один из граждан Беларуси числится в списке пропавших. Его судьба не установлена. Во взаимодействии с Интерполом и израильскими силовыми ведомствами мы работаем над выяснением его судьбы и от всей души надеемся на лучшее», — сказал дипломат.

По его словам, посольство продолжает обеспечивать интересы белорусских граждан как на территории Израиля, так и в секторе Газа. За последние дни по телефонам экстренной связи к дипломатам обратились более 500 человек.

7 октября боевики ХАМАС начали операцию «Буря Аль-Аксы» — выпустили по Израилю несколько тысяч ракет и прорвались на территорию страны. Израильское правительство фактически объявило о состоянии войны — задействовало параграф «40-Алеф» (40א).

Утром 9 октября Армия обороны Израиля заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа. 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что снял «все ограничения» на ведение боевых действий и теперь армия переходит к полномасштабному наступлению в секторе Газа.

Жертвами обострения арабо-израильского конфликта стали тысячи человек. На сегодня и без данных посольства было известно как минимум о троих уроженцах Беларуси, погибших во время вторжения в Израиль.

Минск договорился с Москвой об эвакуации десятков белорусов из сектора Газа — их централизованно вывезет общим рейсом российская сторона, однако сроки эвакуации пока неизвестны.

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