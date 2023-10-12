МИД: Белорусам с детьми в Израиле нужны свидетельства на возвращение в Беларусь 12.10.2023, 19:35

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Без них белорусов не эвакуируют.

Стало известно, что находящие в Израиле белорусы, а также выходцы из Беларуси, должны для возвращения в Беларусь получить специальные свидетельства. Об этом посол Беларуси в Тель-Авиве Евгений Воробьев сообщил БелТА.

– Те граждане, у которых белорусские паспорта просрочены либо отсутствуют (например, родившиеся в Израиле дети), могут обращаться в дипмиссию за получением свидетельства на возвращение в Беларусь, - пояснил белорусский дипломат.

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