Порыв ветра едва не снес Лукашенко с лестницы в Бишкеке

Порыв ветра едва не снес Лукашенко с лестницы в Бишкеке7
- 13.10.2023, 11:06
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Видеофакт.
Александр Лукашенко оступился, поднимаясь по ступенькам в Бишкеке, куда он прибыл накануне для участия в саммите глав государств стран Содружества независимых государств. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Вы слушали маяк».
«Порыв ветра чуть не снес с ног Александра Лукашенко», — прокомментировало издание ролик.
Белорусские пропагандистские СМИ, которые регулярно информируют свою аудиторию едва ли не о каждом случае, когда оступается президент США Джо Байден, об инциденте с Лукашенко умолчали.
Напомним, в столицу Кыргызстана Бишкек белорусский диктатор прибыл 12 октября. В пятницу утром он провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Переговоры длились около часа, но по их итогу журналистам «фактически ничего не сказали».
«Много тем для обсуждения за закрытыми дверьми», — подчеркнула пресс-служба Лукашенко.
После встречи с Мирзиёевым Лукашенко прибыл на Саммит глав государств стран СНГ.