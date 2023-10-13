Порыв ветра едва не снес Лукашенко с лестницы в Бишкеке 7 13.10.2023, 11:06

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Видеофакт.

Александр Лукашенко оступился, поднимаясь по ступенькам в Бишкеке, куда он прибыл накануне для участия в саммите глав государств стран Содружества независимых государств. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Вы слушали маяк».

«Порыв ветра чуть не снес с ног Александра Лукашенко», — прокомментировало издание ролик.

Белорусские пропагандистские СМИ, которые регулярно информируют свою аудиторию едва ли не о каждом случае, когда оступается президент США Джо Байден, об инциденте с Лукашенко умолчали.

Напомним, в столицу Кыргызстана Бишкек белорусский диктатор прибыл 12 октября. В пятницу утром он провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Переговоры длились около часа, но по их итогу журналистам «фактически ничего не сказали».

«Много тем для обсуждения за закрытыми дверьми», — подчеркнула пресс-служба Лукашенко.

После встречи с Мирзиёевым Лукашенко прибыл на Саммит глав государств стран СНГ.

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