В России задержали сразу трех адвокатов Навального 13.10.2023, 13:21

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Алексей Навальный

Фото: AP

В чем их подозревают, не сообщается.

Адвокатов российского политика Алексея Навального задержали в качестве подозреваемых после проведения у них обысков, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Адвокатов задерживают как подозреваемых, а не как свидетелей. Вероятно, прямо сегодня будут суды по мере пресечения», — написала в своем твиттере Ярмыш.

По данным «Медиазоны», следовали задержали Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. В чем именно их подозревают, не сообщается.

Как уточняет команда Навального, задержание произошло по статье 91 УПК (Основания задержания подозреваемого).

До этого соратники Навального сообщили об обысках у адвокатов политика, которые проходили по делу об участии в экстремистском сообществе. «Безусловно, все это шаги по полной изоляции Навального», — отметил бывший директор ФБК Иван Жданов.

«У Алексея вот-вот будет перевод в колонию особого режима, неизвестно куда; и тут уголовные дела на адвокатов. Это страшный шаг к его полной изоляции», — пояснил бывший руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков.

Сам Навальный узнал о произошедшем во время заседания по иску к колонии. «Как и в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов. Мне стало известно, что у моих адвокатов проходят обыски, кто-то из них задержан», — сказал Навальный.

В связи с задержанием адвокатов политик попросил перенести судебное заседание, поскольку он, по его словам, «не очень понимает перспективу организации своей юридической защиты».

В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Одним из пунктов обвинения против него было «создание экстремистского сообщества».

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