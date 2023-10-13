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Провал блицкрига РФ под Авдеевкой: оккупанты просят очень много «черных мешков»

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  • 13.10.2023, 14:22
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Провал блицкрига РФ под Авдеевкой: оккупанты просят очень много «черных мешков»

Россияне отчитались об итогах «наступления».

Блицкриг, на который надеялись ВС РФ, планируя взять в кольцо Авдеевку Донецкой области, полностью провалился.

Об этом свидетельствуют как сводки украинских военных и публикуемые в соцсетях видео с последствиями провальной попытки штурма города сразу с нескольких направлений, так и признания самих россиян, пишет nv.ua.

О колоссальных потерях противника говорят, в частности, сообщения оккупантов об огромном количестве раненных в госпиталях временно подконтрольного РФ Донецка, а также их запросы касательно мешков для трупов.

«Очень много поступает наших раненых. Их привозят голодными, у них нету сменной одежды и очень нужно чистое постельное белье… И еду очень надо. Из-под Авдеевки очень много наших бойцов… Еще, кто может купить мешки для трупов? Они очень необходимы. Помогите, пожалуйста, купить от себя мешки, кто может», — призвала в своем Telegram-канале одна из пособниц российских военных преступников, занимающаяся их снабжением.

При этом, поскольку трупы своего «пушечного мяса» РФ обычно с поля боя не забирает, тем более при такой высокой интенсивности боевых действий, то, вероятней всего, речь идет лишь о тех военных, которых удалось доставить в госпиталь, и сколько еще оккупантов валяется там по полям, можно только представить.

В то же время чуть ранее кремлевские пропагандисты бодро отчитывались о важных тактических «успехах», которые они якобы имели на этом направлении, в том числе «захватом» железной дороги и стратегически важной высоты, однако и тут все оказалось далеко не так радужно, как они на это надеялись.

Что же касается результатов, которых им удалось добиться, то, по данным ISW, в результате своей массированной атаки ВС РФ сумели захватить всего около 4,52 кв. км. территории с разных направлений вокруг Авдеевки, не подобравшись ни к самому городу, ни к трассе, по которой обеспечивается его снабжение, не говоря уже о каком-то «котле».

Согласно информации из открытых источников, в первые же дни россияне потеряли в районе Авдеевки около 30 единиц различной бронетехники.

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