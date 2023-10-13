Провал блицкрига РФ под Авдеевкой: оккупанты просят очень много «черных мешков» 4 13.10.2023, 14:22

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Россияне отчитались об итогах «наступления».

Блицкриг, на который надеялись ВС РФ, планируя взять в кольцо Авдеевку Донецкой области, полностью провалился.

Об этом свидетельствуют как сводки украинских военных и публикуемые в соцсетях видео с последствиями провальной попытки штурма города сразу с нескольких направлений, так и признания самих россиян, пишет nv.ua.

О колоссальных потерях противника говорят, в частности, сообщения оккупантов об огромном количестве раненных в госпиталях временно подконтрольного РФ Донецка, а также их запросы касательно мешков для трупов.

«Очень много поступает наших раненых. Их привозят голодными, у них нету сменной одежды и очень нужно чистое постельное белье… И еду очень надо. Из-под Авдеевки очень много наших бойцов… Еще, кто может купить мешки для трупов? Они очень необходимы. Помогите, пожалуйста, купить от себя мешки, кто может», — призвала в своем Telegram-канале одна из пособниц российских военных преступников, занимающаяся их снабжением.

From Kyiv in 3 days to a "deficit in body bags in Donetsk": Russian volunteer urgently needs help with purchasing corpse bags for soldiers currently assaulting in Avdiivka. They also need food, but this must only come in closed packages, because "you don't know if someone's going… pic.twitter.com/w6x00g69y5 — Dmitri (@wartranslated) October 13, 2023

При этом, поскольку трупы своего «пушечного мяса» РФ обычно с поля боя не забирает, тем более при такой высокой интенсивности боевых действий, то, вероятней всего, речь идет лишь о тех военных, которых удалось доставить в госпиталь, и сколько еще оккупантов валяется там по полям, можно только представить.

В то же время чуть ранее кремлевские пропагандисты бодро отчитывались о важных тактических «успехах», которые они якобы имели на этом направлении, в том числе «захватом» железной дороги и стратегически важной высоты, однако и тут все оказалось далеко не так радужно, как они на это надеялись.

Что же касается результатов, которых им удалось добиться, то, по данным ISW, в результате своей массированной атаки ВС РФ сумели захватить всего около 4,52 кв. км. территории с разных направлений вокруг Авдеевки, не подобравшись ни к самому городу, ни к трассе, по которой обеспечивается его снабжение, не говоря уже о каком-то «котле».

Согласно информации из открытых источников, в первые же дни россияне потеряли в районе Авдеевки около 30 единиц различной бронетехники.

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