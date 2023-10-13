«Белые халаты»: Задержан завотделением Витебской областной больницы 6 13.10.2023, 21:38

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Александр Гончаров в 2014 году был назван «Человеком года Витебщины».

Задержан заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской областной клинической больницы Александр Гончаров, сообщила инициатива «Белые халаты».

«Нам сообщили одновременно несколько источников, что позавчера, 11 октября, был задержан заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской областной клинической больницы Гончаров Александр Валерьевич», — говорится в телеграм-канале «Белые Халаты. News».

Причина задержания не называется. По информации медиков, сегодня, 13 октября, должен был состояться суд. Однако в расписании заседаний витебских судов за это число фамилии Гончарова нет.

Александр Гончаров работает врачом уже почти 30 лет, в 2014 году был назван «Человеком года Витебщины», награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», в 2020 году получил благодарность Александра Лукашенко за вклад в борьбу с COVID-19.

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