В «ЛНР» взбунтовались российские танкисты из Москвы 2 14.10.2023, 10:29

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Оккупанты отказались выдвигаться под Купянск.

Не менее 42 российских военных, мобилизованных в Москве и Подмосковье, удерживают «на подвале» в оккупированном Зайцево.

Так их наказали за отказ идти в самоубийственное наступление на Купянск.

Такую информацию обнародовал российский ресурс ASTRA, с которым связались семьи пленных отказников.

Речь идет о 12-м танковом полку ВС РФ. 7 октября данное подразделение попало под очень жесткий артиллерийский обстрел на Купянском направлении, потеряв около 300 военных.

После этого инцидента у оккупантов резко исчезло желание воевать, и они взбунтовались.

«За отказ продолжать наступление без достаточного количества оружия и боеприпасов выживших на следующий день увезли в Зайцево… Их удерживают, пытают и избивают. Отобрали телефоны», - рассказали родственники.

По их данным, 42 мобика данного полка попали «на подвал» в оккупированном Зайцево. Там к оккупантам применяют пытки, требуя вернуться на поле боя. Им, в частности, угрожают, что отправят в бой на верную смерть без оружия и снаряжения.

Отметим, что, по данным СМИ, на оккупированных территориях Украины Россия создала с начала полномасштабного вторжения не менее 15 таких подвалов, где удерживают российских военных-отказников. Там к ним применяют внесудебные казни и пытки. Многие оккупанты исчезают без вести после того, как попадают туда.

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