Бойцы ВСУ уничтожили российское орудие, разработанное еще при Сталине 15.10.2023, 11:52

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Видеофакт.

На Купянском направлении во время аэроразведки пограничники обнаружили на вражеских позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60. Он был оснащен пушкой АЗП-57 калибра 57 мм, разработанной еще в середине 1940-х годов.

Дрон-камикадзе «Сталевого Кордону» уничтожил раритетную пушку АЗП-57, разработанную еще при Сталине, информирует Цензор.НЕТ.

В последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада советского союза большинство постсоветских стран, включая Украину, сняли С-60 с вооружения из-за ее моральной устарелости.

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