«Ъ»: Лукашенко на саммите СНГ стал участником «душераздирающей истории» 5 15.10.2023, 14:56

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Президент Узбекистана улыбался, а диктатору было невесело.

В СМИ обсуждают два комичных эпизода с участием правителя Беларуси на прошедшем 13 октября в Бишкеке саммите СНГ.

На саммит в резиденцию «Ала-Арча» лидеры стран СНГ прибыли под дождем. Вероятно, погода поспособствовала тому, что правитель Беларуси чуть не упал с лестницы.

– Александр Лукашенко, поднявшись почти до самого верха, на одной из ступенек крыльца поскользнулся и чуть не вернулся в мгновение ока в самую нижнюю точку подъема. Но привыкший скользить хоккеист-любитель ведь устоял на мокрой красной дорожке и продолжил движение к воротам у входа в зал, – описал эпизод «Коммерсантъ».

Любопытно, что приближенный к Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» опубликовал соответствующее видео намного позже, когда информация о «происшествии» уже разошлась по СМИ.

– У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: «Не дождетесь», – сообщил «Пул первого».

Одна из главных эмоций Лукашенко на саммите СНГ касалась проекта заявления о межгосударственных отношениях в многополярном мире, где предлагалось выразить озабоченность политизацией деятельности международных судов.

— Зачем нам эти международные суды?! — воскликнул Лукашенко, отметив, что «даже такая мягкая формулировка была поддержана не всеми».

— Видимо, это (политизация— С.) просто пока не коснулось! Когда-нибудь и вы захотите помочь детям, подарить им немного детства, спасти от бомбежек и взрывов, а вас за это объявят в международный розыск, — сказал правитель Беларуси.

Из этих слов можно сделать вывод, насколько сильно его волнует призыв Европарламента и других структур к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко за вывоз украинских детей.

В конце саммита, когда президента Узбекистана Шавката Мирзиёева наградили почетным знаком СНГ, случилась «еще одна душераздирающая история», пишет «Коммерсантъ»:

– Лукашенко подошел поздравить награжденного и вдруг увидел, что один из металлических флажков, украшающих цепь, на которой висит почетный знак, — украинский. Это было возмутительно. Шавкат Мирзиёев еще улыбался, а вот Александр Лукашенко — совсем нет. Он подвел к президенту Узбекистана Владимира Путина и указал ему на происшествие. Просто ткнул пальцем.

Что ж, в цепи СНГ и правда нет Украины. Не должно быть ни по каким признакам. Но вот же они, металлические осколки прошлого. Не фантомные боли. А просто сделали в свое время побольше таких почетных знаков. Так и что теперь, не награждать, что ли? Пока все эти знаки не закончатся, других не будет.

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