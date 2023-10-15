Война все изменила Аббас Галлямов

15.10.2023, 16:55

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Если бы не война, режим Путина мог бы существовать в таком состоянии еще какое-то время.

Пара моих знакомых из аппарата, которым доводилось бывать на закрытых совещаниях, проводимых высокопоставленными выходцами из КГБ, - из тех, что занимают сейчас посты по правую и левую руку от Путина, - рассказывали, что в порядке шутки те регулярно цитируют старую чекистскую прибаутку: «Три наших любимых приема - шантаж, подкуп, провокация».

Да, они вроде как невсерьез, но ведь хорошо известно, что в каждой шутке есть лишь доля шутки. На самом деле, ненормальное в этой среде - не всей, но как минимум в значительной ее части - давно уже считается нормальным. Теперь с помощью репрессий и пропаганды они пытаются распространить эту ненормальную нормальность на все общество. Публично встать на сторону маргиналов, отрезающих детям головы, просто потому что эти маргиналы против Америки - это же надо догадаться…

Долгое время режиму удавалось удерживать симпатии граждан, потому что он претворялся адекватным. Теперь ситуация меняется. Чисто на уровне эстетики большинство уже испытывает при взгляде на российскую политику страх и отвращение. Социальная база властей сокращается и в конце концов скукожится до 8-10 процентов. Все остальные будут тайком ждать их конца.

Если бы не война, режим мог бы существовать в таком состоянии еще какое-то время, - не гарантированно, но можно было попробовать. А вот в ситуации войны - неудачной и сжирающей все больше ресурсов - делать это будет чем дальше, тем труднее…

В свое время Ленин сказал, что если бы не Первая мировая, то революции в России могло не случиться еще на протяжении какого-то количества лет и даже десятилетий.

Война все изменила.

Аббас Галлямов, Telegram

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