В Минск летит вице-президент Ирана 15.10.2023, 17:27

Между режимами активизировались контакты.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер прибудет в Минск 17 октября. Об этом сообщил иранский посол в Беларуси Алиреза Санеи, пишет российское пропагандистское издание Sputnik.

«Это подготовка к визиту в Беларусь иранского президента Эбрахима Раиси, который запланирован на следующий 2024 год», – заявил он.

По словам дипломата, в ходе своего визита в Иран в марте Александр Лукашенко встретился с Мохбером и была достигнута договоренность, что он посетит Беларусь, чтобы проанализировать ход выполнения договоренностей между странами в сфере экономики.

По его словам, в ноябре прошлого года Иран посещал премьер-министр Роман Головченко и первый визит Мохаммада Мохбера в Беларусь будет ответным.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, лукашисты провели заседание по сотрудничеству с Ираном, поддержавшим террористов ХАМАС.

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