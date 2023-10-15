Лукашенко проговорился 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

15.10.2023, 20:37

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Страх перемешался с угрозой.

Синепалый отжигал на саммите СНГ. Несколько раз проговорился и обозначил приоритеты в кулуарах. Начнем с того, что было сказано.

1. Синепалый боится международной ответственности. Именно этот страх стоял за фразой про то, что суды не нужны. Страх перемешался с угрозой. Мол, это просто еще не всех коснулось. А могло бы. Такой тонкий намек, что компания собралась отнюдь не безгрешная. А один вообще в статусе находящегося в розыске.

2. Успехи на пути вступления в ШОС, а тем более БРИКС настолько альтернативны, что выдвинута новая идея - вступить туда организацией. Например, целым СНГ. Хоть тушкой, хоть чучелом. Хоть куда-нибудь, что еще вызывает уважение, а не отвращение.

3. Провал на внешнем контуре еще глубже, поскольку все хуже, чем во времена СССР. Тогда уважали и боялись. Потом просто боялись. Сейчас синепалого и окурка, в общем-то, даже не боятся. О том, что уважение и репутация зарабатываются не войной и уничтожением собственных граждан, синепалый скромно умолчал.

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