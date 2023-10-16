Буданов по рации заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен 3 16.10.2023, 10:34

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Россияне не ожидали услышать главу украинской разведки.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в ходе одной из операций по переговорам по рации заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен. Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения «Артан» Александр «Лютый» в интервью РБК-Украина.

Спецназовцев ГУР нередко отправляют на задачи, где придется столкнуться с кратным преимуществом врага, пишет СМИ.

«Лютый» отметил, что в некоторых из операций непосредственно участвует Буданов.

«Во время одной из задач штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич. Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа», – рассказал спецназовец.

По его словам, тогда все бойцы ГУР почувствовали «такой моральный подъем», когда услышали голос начальника военной разведки.

«Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе, находится начальник ГУР», – объясняет «Февраль».

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