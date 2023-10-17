Пионтковский: Скоро произойдет «ядерная кастрация» Ирана 1 17.10.2023, 15:17

Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Запад просто обязан победить в Четвертой мировой войне.

Путин способен только угрожать ядерным оружием, но не использовать его. Иранское же руководство гораздо более сумасшедшее в этом плане, поэтому Иран нужно немедленно лишить ядерного потенциала. И поскольку Запад обязан выиграть в Четвертой мировой войне, то вполне вероятно, что скоро произойдет «ядерная кастрация» Ирана.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Василию Голованову, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Фабрика новостей». По словам эксперта, Иран – это очень хрупкое государство, поэтому, после того как Запад ликвидирует его ядерный потенциал и руководство, там возникнет некий хаос вокруг власти.

Затем объединенная армия Турции и Азербайджана (Эрдоган и Алиев договорились об объединенной армии) просто выполнит свой долг. Она займется вопросами безопасности братского народа. «Не секрет, что 30 млн иранцев (примерно 40% населения) – это азербайджанцы, которые давно считают себя ущемленными в Иране, – отметил Пионтковский. – Там регулярно происходят определенные волнения.

И вот Эрдоган и Алиев (неожиданные ситуативные союзники) реализуют свою историческую мечту. Формула Эрдогана «один народ – две страны» превратится в «один народ – три страны». Иранские азербайджанцы с объятиями встретят объединенную турецко-азербайджанскую армию. А что там будет на остальной территории Ирана, это уже пусть они сами решают». Затем аналитик еще раз подчеркнул, что Иран очень уязвим. И когда он будет выведен из игры, можно будет запускать израильскую армию в катакомбы Газы. «Вы представляете уровень мотивации и сопротивления этих хамасских фанатиков, когда на их глазах исчезнут их спонсоры, вдохновители и организаторы? Уровень потерь в израильской армии будет на порядок меньше, если вообще это не закончится капитуляцией», – спрогнозировал Пионтковский.

После этого эксперт добавил, что Запад просто обязан победить в Четвертой мировой войне и падение Ирана станет колоссальным ударом для РФ.

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