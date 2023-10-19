Огромные воронки и сожженные вертолеты: как выглядит аэродром Бердянска после ракет ATACMS

Огромные воронки и сожженные вертолеты: как выглядит аэродром Бердянска после ракет ATACMS1
- 19.10.2023, 7:54
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Появились новые спутниковые фото.
В сети появились спутниковые фото аэродрома в Бердянске после ударов ВСУ ракетами ATACMS. На снимках со спутника хорошо видны места поражения.
Фото Planet Labs, сделанные 18 октября, опубликовали журналисты «Радио Свобода».
На спутниковых фото, в частности, показано, как сейчас выглядит часть взлетной полосы аэропорта в Бердянске, по которой нанесли удар ВСУ, и где еще два дня назад оккупанты размещали свои военные вертолеты.
Теперь на этом месте остались лишь воронки в несколько метров и поврежденная техника оккупантов.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 17 октября нанесли мощные удары по аэродромам вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. Там были поражены вражеские вертолеты, а также оборудование на захваченных аэродромах.
По данным украинских сил Специальных операций в результате этих атак, кроме взлетных полос, россияне потеряли:
девять вертолетов разных модификаций;
специальную технику, находившуюся на аэродромах;
пусковую установку ПВО;
склад боеприпасов.