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Унижение в комплекте: как Пекин ставил Путина на место

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  • 19.10.2023, 11:46
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Унижение в комплекте: как Пекин ставил Путина на место

Россия уже даже не «младший брат».

Глава Кремля Владимир Путин 17 октября посетил КНР. И туда он поехал просить не деньги, а контракты.

Об этом «24 каналу» заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что у главы Кремля достаточно средств.

«Он приехал просить не деньги. Он приехал просить контракты, помощи военно-промышленного комплекса. Он приехал просить то, что нужно для войны», – подчеркнул Гудков.

Российский оппозиционный политик считает, что может сформироваться профсоюз авторитарных режимов, который бросит вызов всему миру.

Утратил свою позицию

Владимир Путин теперь больше не «старший брат» и даже не «родной младший». А человек, стоящий на низшей ступени.

«В Пекин к Си Цзиньпину приехало зависимое лицо. Просить контракты – значит отдать Тайгу и ресурсы. Все, что можно, лишь бы получить что-то на замену.

Тот разворот на Восток, который Путин считает «залогом стабильности России», предусматривает и унижение, в частности, когда в комплекте идет. Хотите что-то получать – унижайтесь», – подчеркнул Геннадий Гудков.

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