Лукашисты возбудили уголовное дело против Рады БНР

Лукашисты возбудили уголовное дело против Рады БНР1
- 2.10.2023, 12:37
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Режиму не понравилось, что организация отрицает его легитимность.
Генпрокуратура завела ряд уголовных дел против Рады БНР, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Валерий Шуляк, передает БелТА. Сейчас устанавливают всех причастных к организации.
Уголовные дела, согласно Генпрокуратуре, направлены председателю КГБ для организации предварительного расследования, установления и привлечения к ответственности всех причастных к деятельности указанного формирования лиц (где бы они ни находились: как за рубежом, так и на территории Беларуси).
Рада БНР в сообщении Генпрокуратуры названа «пронацистским экстремистским формированием», деятельность которого «основана как в прошлом, так и в настоящее время на отрицании существования суверенного белорусского государства».