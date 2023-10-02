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Лукашисты возбудили уголовное дело против Рады БНР

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  • 2.10.2023, 12:37
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Лукашисты возбудили уголовное дело против Рады БНР

Режиму не понравилось, что организация отрицает его легитимность.

Генпрокуратура завела ряд уголовных дел против Рады БНР, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Валерий Шуляк, передает БелТА. Сейчас устанавливают всех причастных к организации.

Уголовные дела, согласно Генпрокуратуре, направлены председателю КГБ для организации предварительного расследования, установления и привлечения к ответственности всех причастных к деятельности указанного формирования лиц (где бы они ни находились: как за рубежом, так и на территории Беларуси).

Рада БНР в сообщении Генпрокуратуры названа «пронацистским экстремистским формированием», деятельность которого «основана как в прошлом, так и в настоящее время на отрицании существования суверенного белорусского государства».

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