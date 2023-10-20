Мощные взрывы прогремели на военной авиабазе РФ под Мелитополем

Мощные взрывы прогремели на военной авиабазе РФ под Мелитополем1
- 20.10.2023, 8:20
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Оккупанты разместили на аэродроме большое количество техники.
К российским оккупантам в захваченном Мелитополе на Запорожье в очередной раз пришла «бавовна». Ночью 20 октября громкие взрывы прогремели на окраине, где враг обустроил военную базу.
Вероятно, речь идет о районе аэродрома. Об этом сообщил мэр украинского города Иван Федоров.
«Беспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов», – написал он.
По его словам, наиболее мощными звуки были в пределах Авиагородка – микрорайона в северо-западной части Мелитополя при военном аэродроме, который захватили оккупанты.
Федоров подчеркнул, что именно там российские захватчики устроили свою военную базу.
«Также жители слышали гул техники. Уточняем детали», – добавил мэр Мелитополя.