Мощные взрывы прогремели на военной авиабазе РФ под Мелитополем 1 20.10.2023, 8:20

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Оккупанты разместили на аэродроме большое количество техники.

К российским оккупантам в захваченном Мелитополе на Запорожье в очередной раз пришла «бавовна». Ночью 20 октября громкие взрывы прогремели на окраине, где враг обустроил военную базу.

Вероятно, речь идет о районе аэродрома. Об этом сообщил мэр украинского города Иван Федоров.

«Беспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов», – написал он.

По его словам, наиболее мощными звуки были в пределах Авиагородка – микрорайона в северо-западной части Мелитополя при военном аэродроме, который захватили оккупанты.

Федоров подчеркнул, что именно там российские захватчики устроили свою военную базу.

«Также жители слышали гул техники. Уточняем детали», – добавил мэр Мелитополя.

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