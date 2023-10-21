Умерла знаменитая лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова
- 21.10.2023, 7:08
Трехкратная олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 58 лет.
Биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бывшего мужа спортсменки Леонида Резцова, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале. Союз биатлонистов России подтвердил смерть Резцовой.
«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание, — сказал Леонид Резцов. — О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа».
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — сообщила пресс-служба СБР.