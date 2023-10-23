«Пошли низом, хотят отрезать»: боец ВСУ записал сильное видео из окопа под Марьинкой 23.10.2023, 15:52

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Украинский воин подчеркнул, что оккупантов ждут «подарки».

Российские оккупанты не оставляют намерения захватить Марьинку и «отрезать» ВСУ. Как пишет «Главред», о ситуации на этом участке фронта рассказал украинский пограничник с позывным «Лев».

Обстрелы из артиллерии под Марьинкой не утихают. Прикрываясь минометами, враг пытается штурмовать позиции защитников Украины.

Бойцы ВСУ дают достойный отпор, не падают духом и уверяют, что выстоят, ведь другого выбора просто нет.

«Мы должны выстоять. У нас нет другого выбора. Пошли низом, хотят Марьинку отрезать. Мы все ждем, все готово. Подарков наготовили им. Арта лупит, не перестает. И наши ребята дают им... и те х****т. прикрывают минометами, а те бехами заезжают», - высказался «Лев».

Россия пошла в новое наступление

Самые ожесточенные бои, по данным OSINT-сообщества DeepState, сейчас ведутся на Сватовском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг усилил давление возле Орлянки, продолжаются жестокие бои возле Райгородки и Макеевки. На Бахмутском противник давит на район Богдановка-Хромово, имеет частичный успех. Россияне активизировались и возле Васютовки.

Возле Красногоровки оккупанты пытаются подойти и закрепиться возле железной дороги. Продолжается бой за террикон между селом и самой Авдеевкой.

На Купянском направлении командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский поручил усилить маневренную оборону.

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