«Генерал СВР»: Труп Путина поместили в морозильную камеру 55 27.10.2023, 12:07

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Фото: Getty Images

Медиков, которые якобы констатировали смерть главы РФ, удерживают спецслужбы.

Вчера вечером крупный российский телеграм-канал «Генерал СВР» сообщил о смерти главы РФ Владимира Путина.

Сегодня авторы канала продолжили публикацию информации, вызвавшей огромный резонанс в России.

«Вчера во второй половине дня состояние здоровья президента России Владимира Путина начало резко ухудшаться. Около 20.00 по московскому времени дежурные медики вызвали дополнительную бригаду врачей, которые по прибытию, уже через пятнадцать минут, приступили к реанимации президента, к тому времени состояние Путина было критическим.

В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть президента. Сообщив дежурившим у двери сотрудникам службы безопасности о случившемся.

По личному распоряжению Дмитрия Кочнева комнату в резиденции президента на Валдае, которая была переоборудована под палату интенсивной терапии, в которой скончался Путин, заблокировали.

Врачи остались заперты с трупом президента. Сотрудники службы безопасности приказали медикам успокоиться, не шуметь и ждать.

Дмитрий Кочнев выполняет указания секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Также по распоряжению Кочнева была усилена охрана двойника президента. Сейчас решается вопрос, в том числе, о дальнейшей судьбе медиков.

Практически закончены переговоры о создании коалиции из представителей околопутинских элит под руководством Николая Патрушева, для сохранения действующего режима и использования двойника Путина в образе президента.

Незадолго до смерти Путина, когда уже было ясно, что он умирает, рассматривался вариант погрузить Путина в медикаментозную кому, сохраняя таким образом «свежий труп», чтобы после четкого определения с преемником и плавной передачи власти предъявить общественности «свежеусопшего», но этот вариант, в силу уже случившейся смерти, отпал и как будет действовать его окружение пока тоже решается», — пишет «Генерал СВР».

Позже авторы канала сообщили, что якобы было решено сделать с телом Путина.

«Труп Путина поместили в морозильную камеру, в которой ранее хранились продукты глубокой заморозки, в резиденции президента на Валдае. Медиков, принимавших участие в лечении и реанимации Путина, распределили по нескольким помещениям в резиденции и продолжают удерживать сотрудники службы безопасности президента», — написал «Генерал СВР».

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