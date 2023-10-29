В Литве прокомментировали идею вице-секретаря Совбеза Беларуси «пробить коридор» к Балтике «силой оружия» 11 29.10.2023, 19:08

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Санкции работают.

Угрозы, прозвучавшие в адрес Вильнюса со стороны первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Павла Муравейко, говорят о том, что санкции работают, заявил 29 октября в комментарии «Позірку» депутат Европейского парламента от Литвы и постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

Угрозы Павла Муравейко «пробить коридор» для транзита белорусских товаров через Литву свидетельствуют о том, что введенные против Минска ограничения имеют влияние на экономические и финансовые результаты государственного бюджета Беларуси, считает Пятрас Ауштрявичюс.

— Это хорошо, — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, надо понимать, что «Минск сам собой, может быть, и не представляет военной угрозы или риска, но он все-таки играет в более широком плане под музыку из Кремля, из Москвы», а это значит, что все угрозы «должны анализироваться, должны приниматься решения».

— В Литве мы делаем все возможное, укрепляем свою обороноспособность. Главное, что есть полное партнерство с нашими партнерами и из НАТО, и из Евросоюза, и это только начало. Поэтому замахнуться вообще на Запад, а Литва — часть Запада — это очень рискованно, даже для Александра Григорьевича с его генералами и так далее. Потому что ответ был бы, я бы сказал, непропорционально суров для тех, кто попытался бы это сделать, — подчеркнул европарламентарий.

— Такие высказывания показывают, что есть различные ястребы и в Минске, и в Москве, которые стараются провоцировать, задавать выше тон, создавать напряжение. Но они должны знать, что мы готовы к ответу. И это будет не ответ Вильнюса или Риги, это будет ответ из Брюсселя и Вашингтона. Поэтому надо хорошо подумать, не страшно ли даже думать перешагнуть границу, — добавил Ауштрявичюс.

Напомним, на недавнем идеологическом семинаре в Мингорисполкоме вице-секретарь Совбеза Павел Муравейко возмутился, что Литва «блокировала транзит со стороны Беларуси» — очевидно, имеется в виду транзит товаров по литовской территории в Калининградскую область России («Сувалкский коридор»), а также транзит и перевалка белорусских удобрений в литовских портах. Эти ограничения были введены в феврале 2022 года, еще годом ранее Литва запретила транзит и перевалку нефтепродуктов из Беларуси.

— Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия, — заявил представитель Совбеза.

По его мнению, «в других условиях» Беларусь бы никто в мире даже не осудил за такие действия. Но в теперешних условиях «пробивать коридор» Беларусь, видимо, не рискнет — по причине «беспрецедентного давления со стороны Запада», объяснил военный.

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