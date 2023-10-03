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В Беларуси началась переброска войск и военной техники

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  • 3.10.2023, 13:27
  • 5,408
В Беларуси началась переброска войск и военной техники
иллюстративное фото

Что происходит?

В ходе проверки боевой готовности армии Беларуси запланировано передвижение военной техники и привлечение авиации.

Об этом сообщает минобороны Беларуси.

Как отмечается, проверка носит комплексный характер. Она позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению.

В минобороны сообщают, что войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки.

Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе и пересеченной местностью.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также предполагается привлечение авиации для поддержки действий Сухопутных войск. 

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