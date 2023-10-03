В Беларуси началась переброска войск и военной техники

В Беларуси началась переброска войск и военной техники6
- 3.10.2023, 13:27
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Что происходит?
В ходе проверки боевой готовности армии Беларуси запланировано передвижение военной техники и привлечение авиации.
Об этом сообщает минобороны Беларуси.
Как отмечается, проверка носит комплексный характер. Она позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по назначению.
В минобороны сообщают, что войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки.
Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе и пересеченной местностью.
В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также предполагается привлечение авиации для поддержки действий Сухопутных войск.