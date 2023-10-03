«Из 120 человек выжили только 15»: Reuters узнало о разгроме армии РФ под Бахмутом 2 3.10.2023, 13:35

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ВСУ перемололи российских штрафников из «Шторм Z».

В российскую армию вернулись штрафбаты времен Сталина периода Второй мировой войны. Отправка в подразделение «Шторм Z», которое частично состоит из бывших заключенных, стало способом наказания для провинившихся российских солдат на войне в Украине, пишет Reuters со ссылкой на 13 собеседников, в том числе пятерых военных.

Бойцов «Шторм Z» используют в качестве штурмовиков на самых сложных участках фронта. Агентство называет такую практику «отголоском сталинских времен».

Reuters стало первым крупным международным СМИ, которое доказало о существовании штрафных батальонов в российской армии.

Один боец, который был завербован на войну из тюрьмы, рассказал журналистам, что в июле в боях под Бахмутом выжили только 15 человек из 120 членов его подразделения.

Солдат военной части 40318 (4-я мотострелковая бригада) рассказал журналистам, что офицеры считают бойцов этого отряда менее ценными, чем других солдат.

«Это просто мясо», — подчеркнул он и рассказал историю, как командир потребовал от него не оказывать медицинскую помощь раненым из «Шторма».

Штрафные отряды «Шторм Z» состоят примерно из 100-150 человек и являются частью регулярных подразделений российской армии.

Из-за того что бойцы «Шторм Z» воюют на самых тяжелых участках фронта, они несут самые большие потери, пишет Reuters.

Об этом регулярно сообщают украинские военные, по словам которых российские Z-штурмовики гибнут в огромных количествах на различных участках фронта.

Среди провинностей, за которые отправляют в «Шторм», — алкоголь, наркотики и отказ от исполнения приказов.

Один из российских военных рассказал агентству, что в «Шторм Z» отправляют тех, кого ловят с запахом алкоголя изо рта.

Немногие из бойцов «Шторм Z» остаются в живых, рассказали собеседники Reuters.

Трое из пяти военных из «Шторм Z», а также родственники еще троих участников отрядов рассказывали об очень тяжелых боях, в результате которых большая часть отряда была уничтожена.

В Conflict Intelligence Team агентству также рассказали, что отряды «Шторм Z» отправляют на самые опасные участки фронта как при обороне, так и при наступлении.

Трое бойцов «Шторма Z» рассказали агентству, что им предлагали зарплату в размере 200 тысяч рублей в месяц, но в среднем платили примерно половину от этой суммы.

Согласно российскому законодательству военный может быть переведен в штрафную часть только после осуждения военным судом, отмечает Reuters. При этом никто из собеседников агентства не говорил об участии в заседаниях.

Офицер части 40318 отказался разговаривать с журналистами. В Кремле агентству сказали обратиться в Минобороны. В оборонном ведомстве не ответили на вопросы Reuters.

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