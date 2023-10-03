Ябатька-рецидивист, который выдает себя за спецназовца, начал обманывать российских силовиков 3.10.2023, 19:15

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Сергей Автухович

Аферист возобновил свою активность после суток на Окрестина.

Неоднократно судимый за разбои Сергей Автухович, который выдавал себя за офицера-ябатьку из внутренних войск и таким образом пробрался в кабинеты топ-чиновников, не думает останавливаться. На днях он получил орден от российского Союза десантников, обращает внимание «Наша Нива».

Сергей Автухович возобновил свою активность после политических суток на Окрестина.

Похоже, что Автухович, который, чтобы скрыть криминальное прошлое, называет себя Заславским, начал ориентироваться на российский рынок.

В его инстаграме опубликовано видео, как он получает орден «Честь и долг» от российского Союза десантников. Вручение происходило в Катыни — месте расстрела офицеров польской армии советскими карательными органами.

«Был ошеломлен его спортивными результатами. [Орден] высшая награда международного союза десантников. Им награждаются силовые структуры, значительные люди […]», — выступает Валерий Седюков, который на сайте Российского Союза десантников указан как член контрольно-ревизионной комиссии «международного союза десантников» и руководитель филиала в Беларуси.

Как объясняет сам Заславский-Автухович, его наградили «за особые заслуги в укреплении и обеспечении боеспособности военно-десантных войск Российской Федерации, единения десантного братства». Детали не объясняются.

Тем временем, в описании ордена говорится, что им могут быть награждены отставники воздушно-десантных и аэромобильных войск, войск специального назначения и морской пехоты.

Сергей Заславский никогда не служил в армии, а его отношения с силовиками до взлета в 2020-м имели исключительно вынужденный характер как отношения подсудимого и конвоиров.

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