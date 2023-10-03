В Латвии умер работник локомотивной бригады БелЖД 1 3.10.2023, 19:44

Его нашли в комнате отдыха.

Вечером 1 октября в Латвии умер помощник машиниста тепловоза локомотивного депо Полоцк (ТЧ-17) БЖД Еремеев Андрей, сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

«Дежурной по дому отдыха локомотивных бригад депо Даугавпилс ГАО „Латвийская железная дорога“ в предоставленной для размещения комнате в бессознательном состоянии был обнаружен помощник машиниста тепловоза локомотивного депо Полоцк (ТЧ-17) БЖД Еремеев Андрей Игоревич, который находился там на отдыхе после поездки с грузовым поездом по маршруту Полоцк — Даугавпилс», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место медицинские работники провели ряд реанимационных действий, но спасти мужчину не смогли. Ему было 42 года.

Предположительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

«Расстояние от станции Полоцк до станции Даугавпилс составляет 238 км, а время следования грузового поезда — чуть более четырех часов. Все время в пути следования у локомотивной бригады сопряжено с очень высокими психоэмоциональными нагрузками. В случае отсутствия готового поезда для следования в обратном направлении от станции Даугавпилс до станции Полоцк локомотивная бригада обязана проследовать на отдых в специализированные комнаты отдыха. При этом отдых должен составлять половину рабочего времени, но не менее трех часов», — рассказали в Сообществе железнодорожников Беларуси.

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