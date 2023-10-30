Транспортное обслуживание Гомеля в межпиковый период планируют взвалить на маршрутчиков 3 30.10.2023, 17:22

2,090

Гомель столкнулся с еще одной проблемой.

16 октября в Гомеле прошла «встреча» жителей Советского района с чиновниками, курирующими работу городского транспорта. На мероприятии были озвучены данные, по которым можно судить о том, в каком направлении развивается городской транспорт.

На встрече выступил начальник отдела ЖКХ Гомельского горисполкома Павел Млынарчик, рассказав о состоянии городского транспортного парка. В распоряжении редакции «Флагштока» имеется отчет о работе городского транспорта за 2021 год, благодаря которому можно оценить, как изменилось транспортное обслуживание гомельчан за последние полтора года.

Сопоставление данных показывает, что за прошедшее время нехватка транспортных средств стала для города еще более серьезной проблемой. Если в 2021 году в будний день на линию выходило 350 автобусов и троллейбусов, то нынче — 345. Сокращение единиц транспорта в выходной день еще более ощутимо — 185 единиц против 198 в 2021 году.

Самое заметное сокращение транспорта произошло в секторе частных городских перевозок. За полтора года количество маршруток сократилось почти на 10%.

В распоряжении журналистов оказался и новый проект решения Гомельского горисполкома «О работе общественного транспорта на территории города Гомеля». Вот что стало известно из документа.

Сокращение единиц транспорта не привело к оптимизации расходов. По словам заместителя председателя Гомельского горисполкома Сергея Андреева окупаемость оказания транспортных услуг не превышает 60%. Это говорит о том, что эффективность работы транспортных организаций еще более сократилась. В 2021 году окупаемость перевозок автопарка №1 составляла 64,2%, автопарка №2 — 67,6%, троллейбусов — 57,0%.

Проблемы городского транспорта чиновники планируют решать новыми сокращениями рейсов в межпиковое время. Пробелы в графике планируется решать за счет корректировки расписания маршрутных такси. Как этого можно добиться в условиях стремительно сокращающегося числа маршруток чиновники не сообщили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».