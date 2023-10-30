Трамп снова нашел у Венгрии границу с Россией 4 30.10.2023, 17:20

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А незадолго до этого назвал Орбана лидером Турции.

Бывший президент США Дональд Трамп снова ошибочно сказал своим поклонникам, что Венгрия имеет общую границу с Россией.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В воскресенье Трамп выступил с речью на митинге в штате Айова, поскольку он продолжает свою предвыборную кампанию по борьбе за еще один президентский срок. Однако речь Трампа показала, что он плохо знает географию Восточной Европы.

«Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией», – сказал Трамп.

Trump claims that Hungary has a border with Russia. pic.twitter.com/3aymBMignn — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) October 29, 2023

Это уже второй раз за короткое время Трамп ошибочно заявил, что у Венгрии есть граница с РФ.

Недавно в октябре на другом предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире Трамп неправильно назвал Орбана лидером Турции и сказал, что у Орбана есть «фронт» с Россией.

Ранее Трамп хвалил Орбана и называл его стиль правления «нелиберальной демократией».

Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа 2016 года. Он также публично поддерживает Трампа в кампании 2024 года и в судебных делах против экс-президента США.

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