Стали известны новые подробности расправы боевиков ХАМАС над студенткой из Германии Шани Лук 30.10.2023, 17:30

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Над девушкой издевались.

Проживающая в Израиле немка Шани Лук, которая была похищена террористами ХАМАС и убита, пережила издевательства перед смертью. В Израиле заявили, что боевики отрубили девушке голову.

Жуткие подробности 30 октября раскрыл израильский президент Ицхак Герцог, передает Bild. Он сказал, что был найден череп жертвы. Образец ДНК, взятый из части кости, подтвердил гибель Шани.

«Мне очень жаль сообщать, что мы получили известие о подтверждении смерти и убийства Шани Николь Лук», – заявил представитель Израиля.

«Это значит, что эти варварские, садистские твари просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян», –добавил он. Ицхак Герцог назвал это трагедией и выразил свои соболезнования семье Шани Лук.

Напомним, что террористы ХАМАС захватили студентку в «плен» 7 октября, когда начали свою преступную операцию против Израиля. Видео с девушкой, которая лежала в кузове машины боевиков со сломанными ногами, облетело весь мир. Опознали Шани Лук по татуировкам на голенях.

Незадолго до эскалации студентка отправилась на фестиваль электронной музыки, который организовали в пустыне Израиля недалеко от границы сектора Газа. По данным СМИ, в результате нападения ХАМАС погибли сотни посетителей этого мероприятия.

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