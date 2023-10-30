Шаблонные операции агрессивной марионетки Телеграм-канал «Сито Сократа»

30.10.2023, 17:42

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В конторе уже даже не скрывают своих схем.

В интеллектуальном сообществе России постепенно происходит дискуссия, касательно целеполагания путинского Кремля. Все громче звучат голоса критиков существующего режима из-за отсутствия каких-либо внятных директив по части развития страны в условиях развязанной войны и тем более после ее окончания. Военно-политическое руководство РФ выглядит растерянными престарелыми аматорами, ошибки которых приходится кровью искупать десяткам и сотням тысяч молодых парней. Особенно карикатурно ситуация выглядит в контексте приближения выборов президента в 2024 году. Путин даже не способен объявить какой-либо значимой большой государственной задачи, кроме умозрительной победы над врагами. При этом круг врагов постоянно расширяется.

Новым объектом агрессии Кремля стал Израиль. Москва на полных парах включилась в текущую войну между террористами из ХАМАС и Израилем, вписавшись за арабскую сторону. Помимо братских связей ГРУ с политическим и военным руководством боевиков из Сектора Газа, антиизраильские меры предпринимаются РФ и по другим направлениям. В частности, по линии Минобороны продолжаются поставки БПЛА «Форпост-М» на российскую базу Хмеймим в Сирии. Данные разведывательные дроны выпускаются на российской территории по лицензии израильской компании AIA и будут переданы в распоряжение сил Асада и вероятно в руки Хезболлы. Иными словами Россия реально вступает в войну против Израиля, усиливая возможности врагов страны, попавшей в беспрецедентно сложные исторические условия.

Указанный эпизод дополнительно подкрепляет подозрения в причастности России к вооруженному нападению на Израиль. И это все в дополнение к неограниченной информационной войне, которая ведется российски ми ресурсами пропаганды против Иерусалима. Через своих лидеров мнений, каналы иновещания, бот-сети, телеграмм-каналы Москва пытается вызвать максимально позитивное отношение к палестинцам-хамасовцам, как жертвам, тогда как обороняющийся ЦАХАЛ полается как агрессор, провокатор войны. Ширятся всевозможные теории заговоров в духе «Израиль сам на себя напал». Ясное дело, что по своей направленности все озвученые действия направлены на ослабление, дестабилизацию Израиля при условии одновременного отбеливания деятельности террористов.

Следует отметь шаблонность работы российских спецслужб. К примеру, в целях отчетности перед центром за потраченные деньги по линии ГРУ в Хевроне на палестинских демонстрациях можно было увидеть российские трикоколоры и портреты Путина в обществе диктатора КНДР Ким Чен Ына.

Цель митингов состоит в блокировании наземной операции ВС Израиля и спецслужб в Газе, дабы дать возможность ХАМАС выйти сухими из воды и максимально растянуть и расширить войну на Ближнем Востоке.

Антиизраильские лозунги во многом написаны под кальку с советских темников борьбы с мировым империализмом и напоминают антизападные выпады, звучащие на митингах в столицах стран Африки, где в 2021-2023 годах произошли военные перевороты и пришли к власти лояльные к путинцам персонажи. ГРУ просто используя имеющиеся наработки для экспорта нестабильности. В конторе уже даже не скрывают своих схем, используя такой подход для дополнительного давления на страну-мишень.

Учитывая тот момент, что у путинского режима нет очерченных долгосрочных целей, кроме избежания ответственности за военные вторжения и подрывные акции в разных точках мира, то предпринимаемая антиизраильская политика в значительной мере является следствием подыгрывания Ирану и его китайским покровителям. Москва при Путине превращаешься в марионетку Пекина. Китайцам выгодно сколотить блок Россия, Иран, КНДР для реализации по средством указанных изгоев своих геополитических задач. Неприглядная и опасная миссия, не имеющая ничего общего с подлинным суверенитетом, о котором там много и настырно лгал Путин.

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