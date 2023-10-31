Наталья Радина: Дальше офис Тихановской предложит подписывать документы о сотрудничестве с КГБ? 9 31.10.2023, 12:48

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Наталья Радина

Фото: Charter97.org

Режиму Лукашенко нужно ставить жесткий ультиматум, а не прогибаться под ним.

Что не так с программой офиса Тихановской «Одно окно»? Через что проходят женщины-политзаключенные в белорусских тюрьмах? Как добиться освобождения узников режима Лукашенко? Об этом в эфире телеканала «Белсат» говорила главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина.

Наталья Радина рассказала о выступлении в Европарламенте, где она описала, как в белорусских тюрьмах пытают женщин-политзаключенных:

— Я выступала на заседании Комитета Европарламента по правам женщин и Делегации по связям ЕП с Беларусью, где рассказывала о наиболее тяжелых ситуациях среди женщин-политзаключенных. На самом деле мы не знаем, сколько женщин сегодня находится в белорусских тюрьмах, знаем только фамилии двухсот из них. Конечно, женщин-политзаключенных может быть больше, ведь по разным данным у нас от восьми до десяти тысяч человек сидят по политическим мотивам.

Рассказывала, что происходит и с активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк, потому что с ней катастрофическая ситуация, самая тяжелая. Уже третий раз ей продлили срок содержания под стражей, очень тяжелая ситуация со здоровьем. Она 200 суток провела в штрафном изоляторе. Рассказывала европарламентариям, что такое ШИЗО в Беларуси. Это на самом деле пытки.

— Какой ответ на это все? Ведь мы говорим об этом годами? Активисты и политики требуют давить с помощью санкций. Воз и ныне там. Сегодня два года, как наша журналистка «Белсата» Ирина Славникова находится под стражей.

— Я рассказывала и про журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву, Ирину Славникову, а также и про Ирину Левшину, Марину Золотову, Галину Дербыш, Ксению Луцкину, которая находится в тюрьме с раком мозга, Марию Колесникову, Ольгу Золотарь и многих других.

Я успела рассказать о многих делах, ведь ситуация ужасная, людей просто убивают в тюрьмах. И женщин, и мужчин. Что делать?

Считаю, что сегодня все демократические силы должны говорить об усилении экономических санкций против режима Лукашенко. Те санкции, которые сегодня есть, не работают, массово обходятся. Нужно требовать, чтобы выполнялись те санкции, которые уже есть. Нужно синхронизировать санкции против режимов Лукашенко и Путина. Нужно поставить Лукашенко ультиматум: или он освобождает людей из тюрем, или вводится торговое эмбарго. Более того, Международная организация труда уже требует ввести эту меру против белорусского режима. Не может быть других путей, кроме давления. Я как бывшая политзаключенная знаю, что Лукашенко этого боится.

— Европейские политики слушают, делают вид, что понимают, но все остается на своих местах. Мне кажется, что белорусское гражданское общество и политики одним голосом говорят о санкциях, что нужно закрывать «дырки» в них. Наверное, только Зенон Позняк говорит, что «санкции — против белорусов, а не режима».

— Не только Зенон Позняк. В последнее время я стала все чаще слышать, что, может, «эти санкции не нужны». Даже в этом эфире до нашего разговора прозвучало мнение, что «нужны переговоры и диалог». Я видела, что родственники политзаключенных возмущались, что при офисе Тихановской была создана служба «Одно окно», где размещен призыв к политзаключенным, чтобы они писали прошения о помиловании на имя Лукашенко.

Какой следующий шаг? Будут просить людей записывать «покаянные» видео для БТ? Или сразу подписывать бумаги о сотрудничестве с КГБ? Этого нельзя делать. Право каждого политзаключенного — самому принимать решение, но предлагать ему извне нельзя. Потому что это деморализует людей и легитимизирует режим Лукашенко.

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