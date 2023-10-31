Какой стороной кладут фольгу на противень: правильный ответ знают не все 4 31.10.2023, 14:33

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Глянцевая сторона фольги частично отражает свет и тепло.

Хозяйки часто используют алюминиевую фольгу для приготовления разных блюд. Это незаменимая вещь на кухне, которая удерживает влагу, равномерно распределяет температуру при запекании и не пропускает жир, что позволяет приготовить вкусное и сочное блюдо.

Но, к сожалению, не все знают, как правильно использовать фольгу. OBOZ.UA поможет в этом разобраться.

Алюминиевая фольга имеет матовую и глянцевую поверхности, и это путает большинство людей, они не знают, как завернуть продукт или застелить противень, чтобы не испортить блюдо. На самом деле вы можете не беспокоиться из-за этого, потому что высокая температура в духовке одинаково влияет на обе стороны фольги.

Блюдо не потеряет свои вкусовые свойства, если вы застелите форму глянцевой или матовой стороной.

Важно плотно завернуть продукт в фольгу, чтобы внутрь не попал воздух. Потому что это только увеличит время приготовления блюда.

Фольгу можно использовать не только для запекания, но и для хранения готовых блюд. Глянцевая поверхность частично отражает свет и тепло, а матовая – поглощает тепло.

Поэтому оберните готовое блюдо глянцевой стороной внутрь, чтобы оно дольше оставалось теплым и вам не нужно будет разогревать его снова.

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