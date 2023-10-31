«Каждому надо доплатить от 20 000 до 36 000 рублей» 1 31.10.2023, 15:27

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Дольщики модного дома в Минске внезапно получили «тяжелые» допсоглашения.

В конце сентября СМИ рассказывали о масштабной стройке в Лошице-7, которую просто нельзя было обойти вниманием. Монолитный дом в форме подковы с подземным паркингом и несколькими двухуровневыми квартирами возводится силами УКСа Мингорисполкома. Причем вся эта красота предназначается для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе для многодетных семей. Несмотря на то, что сроки строительства высотки уже затянулись (что, увы, не редкость в наших краях), дольщики были счастливы: свое жилье уже на носу. Однако на прошлой неделе счастье отступило, пишет Onliner.by.

— Наш дом рассчитан на 405 квартир, причем более половины из них предназначены для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, — рассказывают минчане. — Когда в 2021 году строительство только начиналось, нам озвучили стоимость квадратного метра — 1590 рублей. Также обязательным было приобретение машино-места за собственные средства (без использования семейного капитала и субсидии). Место в наземном паркинге стоило 15 000, подземном — 35 000 рублей.

Для многодетных семей размер государственной поддержки составлял 817 рублей за один квадратный метр, остаток надо было покрывать своими средствами и коммерческими кредитами. Остальные дольщики и вовсе строятся исключительно за собственные средства.

Сдать многоэтажку должны в конце этого года. Все очень ждали этого события. Однако 26 октября дольщикам были разосланы дополнительные соглашения, в которых УКС Мингорисполкома сообщил, что провел экспертизу и по ее результатам поднял стоимость каждого квадратного метра на почти 280 рублей. Также до 45 000 выросла и стоимость машино-места в подземном паркинге.

То есть каждому из нас надо доплатить солидную сумму, доходящую в некоторых случаях до 35 000 рублей (в зависимости от площади квартиры и расположения машино-места). Таких денег у нас просто нет, — переживают люди.

По информации дольщиков, такая солидная сумма доплат (около 9 миллионов на весь дом) возникла из-за чужой ошибки. Якобы во время составления проектно-сметной документации были учтены не все элементы дома.

«Почему мы должны компенсировать чьи-то ошибки? Согласно нашим договорам, стоимость метра может быть скорректирована только в случае изменения прогнозных индексов, про ошибки в смете нет ни слова, про новую экспертизу также!» — возмущены минчане.

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