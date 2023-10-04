ВСУ прорываются к Токмаку: в городе раздались громкие взрывы 4.10.2023, 13:37

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Украинские военные приобщились к «проверке систем оповещения» у россиян.

Громкие взрывы прогремели в Токмаке Запорожской области в среду, 4 октября. Город находится под контролем российских захватчиков.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Силы обороны приобщились к «проверке систем оповещения», которую анонсировали россияне. Жители сообщают о громких взрывах в городе», - написал он.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.

Также недавно россияне сбили свой истребитель Су-35 вблизи Токмака. Британская разведка подтвердила эту информацию.

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