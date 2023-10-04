ВСУ отбросили линию фронта в Черном море на 185 км 4.10.2023, 14:05

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Российские корабли боятся заходить за мыс Тарханкут.

Силы обороны Украины отбросили линию фронта в Черном море примерно в 185 км от контролируемого правительством побережья нашего государства. Сейчас вражеские российские корабли фактически не курсируют в направлении территориальных вод Украины.

Они могут появляться у крымского побережья, однако не рискуют заходить за мыс Тарханкут. Об этом рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Линия фронта в море уже давно была отброшена на минимум 100 морских миль (185 км. – Ред.) от контролируемого Украиной берега. Сейчас корабли и катера Черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины. Время от времени появляются у побережья Крыму, но не ближе. За мыс Тарханкут они не решаются выходить», – отметила Гуменюк.

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения вражеские корабли приближались к Одесской области на расстояние артиллерийского удара. Однако после того, как Силы обороны потопили флагман Черноморского флота РФ крейсера «Москва», им удалось также отбросить весь российский флот от контролируемого побережья.

Сейчас свое преимущество в Черном море враг пытается демонстрировать с помощью тактической авиации.

Кроме того, Гуменюк добавила, что в течение 3 октября россияне дважды атаковали остров Змеиный управляемыми авиабомбами. По два-три таких боеприпаса в последнее время захватчики сбрасывают на Змеиный ежедневно.

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